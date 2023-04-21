Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Togg'a "bayram temizliği" yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ramazan Bayramı öncesi "Anadolu kırmızısı" Togg'u Bursa'daki bir oto yıkamacıda kendi elleriyle yıkadı.