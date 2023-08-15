Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır : "Genç istihdamına 2 buçuk milyar TL destek sağladık"

Bakan Mehmet Fatih Kacır, " Türkiye'nin İlk Sosyal Tahvili: İstanbul Kodluyor Projesi" lansmanına katıldı

İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " Türkiye'nin İlk Sosyal Tahvili: İstanbul Kodluyor Projesi"nin lansmanında yaptığı konuşmada, "Dijital çağı yakalamamız yetkin insan kaynağını oluşturmamız ile mümkün olacaktır. Genç istihdamına 2,5 milyar TL destek sağladık" dedi.

Türkiye'nin ilk sosyal etki tahvili lansmanı Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşti. "İstanbul Kodluyor Projesi"nin tanıtımın yapıldığı etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve çok sayıda kişi katıldı. Bakan Kacır burada yaptığı konuşmada, teknolojik gelişmenin en önemli araçlarından birinin gençlerin istihdamı olduğunu söyleyerek, genç istihdamına 2,5 milyar TL destek sağlandığını ifade etti.

"20 yılda ülkemizi teknoloji çağında rekabetçi kılan "Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi inşa ettik"

Kendisinin de Boğaziçi Üniversitesi mezunu olduğunu söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bundan 20 yıl önce bu kampüse adımlarımı attığımda saygıdeğer hocalarımızdan en sık duyduğumuz söylemlerden birisi "Biz burada size doğrudan bilgiyi öğretmiyoruz, öğrenmeyi öğretiyoruz" idi. Bu yaklaşımın önemli bir nedeni ise; bilginin, problem çözümünde ihtiyaç duyulan yaklaşımın ve kullanılacak araçların o günün şartlarında bile sürekli değişkenlik göstermesiydi. Dördüncü Sanayi Devrimi ile birlikte artan dijitalleşme bu yaklaşımın haklılığını ortaya koymakta. Dijitalleşen dünyada artık iş yapış biçimlerimiz hızla değişiyor. Önümüzdeki yıllarda mevcut mesleklerin birçoğu yok olacağı gibi yeni meslekler de hayatımıza girecek. Bu değişim, handikaplarla birlikte fırsatları da beraberinde getirecek. Biz bu dönüşümü "Türkiye Yüzyılı"nı inşa etmek, Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerine ulaşmak için önemli bir fırsat penceresi olarak görüyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hayata geçirdiğimiz adımlar ile birlikte; ülkemizi teknoloji çağında rekabetçi kılan büyük bir "Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi" inşa ettik. Bunun meyvelerini de almaya başladık. Milli teknoloji hamlemizin en somut ögeleri olan İHA'larımız, SİHA'larımız, yerli ve milli otomobilimiz TOGG olmak üzere pek çok proje bu altyapının somut eserleri. Önümüzdeki süreçte, "Türkiye Yüzyılı"nı inşa ederken de; Paradigma değişimlerine odaklanarak; Kamu, özel sektör ve üniversitelerimiz arasındaki iş birliğini güçlü tutarak; Uzun vadeli ve sistematik bir yaklaşımla TOGG benzeri birçok girişimi hayata geçireceğiz" dedi.

"Genç istihdamına 2,5 milyar TL destek sağladık"

Gençlerin istihdamı için gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Kacır, "Nüfusunun ortanca yaşı 33 olan bir ülke olarak pek çok ülkenin sahip olmadığı büyük bir avantaja sahibiz. Çünkü bugün hem Dünya'da hem Türkiye'de adından söz ettiren teknoloji girişimlerine, vizyon projelere baktığımızda hepsinin altında gencecik insanların imzası mevcut. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, bu bilinçle; gençlerimizin bilim, teknoloji ve girişimcilik alanındaki heyecanına ve motivasyonuna ortak oluyoruz. Onların geleceğin becerileri ile donatılması, akabinde becerilerine uygun işlerde istihdam edilmesi için politikalar, uygulamalar geliştirmeye gayret ediyoruz. 2022 ve 2023 yıllarında, bölgesel kalkınmanın öncüsü olan kalkınma ajanslarımızın odak alanı "Genç İstihdamı" temasıydı. Bu tema kapsamında; genç istihdamının artırılması, genç girişimciliğinin sağlanması, gençlerin geleceğin işlerinin gerektirdiği beceriler ile donatılması, gençlerin becerilerine uygun işlerde istihdam edilmesi, üretim süreçlerine aktif katılımlarının sağlanması yönünde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ajanslarımız tarafından "Genç İstihdamı" teması kapsamında yaklaşık 2,5 milyar TL tutarında destek sağladık. Yürütülen uluslararası projelerin toplam değeri 23 milyon Euro'ya ulaştı. Gerçekleştirdiğimiz projeler ile birlikte, toplam 9 bin 234 gencimizin istihdamına doğrudan katkı sunduk. Projelerimiz tamamlandığında ise 71 bin 209 gencimizi istihdama kazandırmış olacağız. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ile, gençlerimizin yetenek gelişimlerini destekliyor ve girişimcilik düzeylerini geliştiriyoruz. Böylece gençlerimizin istihdam olanaklarını artırıyoruz. Sadece SOGEP kapsamında 2019-2022 döneminde, genç istihdamına yönelik 318 projeye 1,3 milyar T destek sağladık. Özellikle genç işsizliğin yüksek ve kadın istihdamının düşük olduğu illere yönelik olarak "Çalışan ve Üreten Gençler Programı"nı 2021'de hayata geçirdik. Program kapsamında bugüne kadar 110 projeye 1,3 milyar TL destek sağladık. Program tamamlandığında 55 bin gencimize istihdam olanağı sunmuş olacağız" diye konuştu.

"Dijital çağı yakalamamız yetkin insan kaynağını oluşturmamız ile mümkün olacaktır"

Yazılım sektöründe genç istihdama ayrıca önem verildiğini belirten Bakan Kacır, "Yazılım, kritik öncelikte olan 5G, yapay zeka, mobilite, endüstriyel robotlar, finansal teknolojiler gibi alanlar başta olmak üzere dijital dönüşümü sağlayacak tüm teknolojilerin temelini oluşturmakta. Dijital çağı yakalamamız, Teknoloji odaklı kalkınmayı gerçekleştirmemiz, yazılım alanında da dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yerimizi almamız ve yazılım sektörümüzün ihtiyaç duyacağı yetkin insan kaynağını oluşturmamız ile mümkün olacaktır. Kalkınma ajanslarımızın desteğiyle İstanbul ve Kocaeli'de, kendi kendine öğrenme esaslı, yeni nesil yazılım eğitimi veren "Ecole 42" okullarını kurduk. İstanbul ve Kocaeli'deki okullarımızda öğrencilerimize; uluslararası standartlarda ücretsiz yazılım eğitimi sağlıyoruz. Bir yandan da iş olanakları sunmaya gayret ediyoruz. Türkiye Açık Kaynak Platformu ile ihraç edilebilir açık kaynak yazılım ürünleri geliştirirken; nitelikli yazılımcı sayımızı artıracak projeleri hayata geçiriyoruz. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve paydaşlarımızla birlikte 2021 yılından bu yana "Oyun ve Uygulama Akademisi" programını yürütüyoruz. Akademide her yıl, 18-29 yaş arası üniversite öğrencisi veya mezunu olan 2 bin gencimizin dijital becerilerini geliştiriyor ve istihdam edilmelerine katkı sağlıyoruz. TÜBİTAK desteği ile kurulan Bilim Merkezlerimizde, gençlerimizin dijital yetkinliklerinin artırılması amacıyla robotik kodlama ve programlama eğitimleri veriyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında "Deneyap Türkiye" ile gençlerimizi buluşturuyoruz. Deneyap Teknoloji Atölyelerinde; robotik kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, ileri robotik, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, yapay zeka, mobil uygulama havacılık ve uzay teknolojileri gibi dersleri yapıyoruz. Her yıl büyük bir coşkuyla düzenlediğimiz Dünya'nın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST ile ülkemizin en kabiliyetli gençleri ve yazılımcıları hayallerini gerçekleştirme fırsatı buluyor. TEKNOFEST ile bir yandan yazılım sevdalısı gençlerimize yönelik atölye, seminer ve eğitim imkanı sunarken, diğer yandan genç yazılımcıları ve girişimcileri iş dünyamızın temsilcileri ile bir araya getiriyoruz. Ülkemizin teknolojiye en fazla yatırım yapan yenilikçi firmaları, bu genç yazılımcı ve girişimcilere iş teklifi yapmak için artık TEKNOFEST'e geliyor. İşte Ar-Ge ve yenilik ekosistemimizin geldiği düzey. İşte TEKNOFEST kuşağının kat ettiği aşama. 30 Ağustos ile 3 Eylül tarihleri arasında Ankara'da, 27 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında İzmir'de, gerçekleştireceğimiz TEKNOFEST'e sizleri davet etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Ortaya koyduğumuz hedefleri gerçekleştiren gençlere ödeme yapılacak"

Yaşadığımız çağda dijital dönüşümün oldukça hızlı olduğunu vurgulayan Mehmet Fatih Kacır, "Çağımız dünyasında, artık pozitif etki oluşturmayı hedefleyen yatırımcılara ve girişimcilere ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Bu noktada etki yatırımcılığı, finansal getiri üretirken bir yandan da toplumsal katma değer oluşturan sonuç odaklı bir finansman modeli olarak karşımıza çıkıyor. Hızla gelişim gösteren bu yatırım modeliyle birlikte küresel etki yatırım şirketlerinin 2,3 trilyon Dolar seviyesine ulaştığı öngörülmekte. Türkiye'de bir ilk olarak bugün lansmanını yaptığımız "Genç İstihdamı Sosyal Etki Tahvili Uygulaması: İstanbul Kodluyor Projesi", gençlerimizin istihdamını sağlama yolunda yenilikçi ve özgün bir uygulama olacak. Bu proje, performansa dayalı ödeme yöntemi ile yenilikçi bir yaklaşım sunacak. Sosyal etki tahvili yatırım aracı ile etki yatırımcısı projemize ön finansman sağlayacak. Ortaya koyduğumuz hedeflerimizi gerçekleştirmeleri durumunda kendilerine İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından ödeme yapılacak" dedi.

"550 gencimizin istihdam edilmesini hedefliyoruz"

Proje kapsamındaki hedef grubun son 1 yılda işsiz olan 18-35 yaş grubundaki gençler olduğunu söyleyen Kacır, "1 milyon 250 bin dolar bütçeli bu proje ile 550 gencimizin bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe istihdam edilmesini hedefliyoruz. İstanbul'da pilot uygulama olarak başladığımız ilk sosyal etki tahvili uygulaması, gelecek dönemde yürüteceğimiz çalışmalara örnek olacak. Bizler de bu doğrultuda, yakaladığımız başarı seviyesine göre farklı bölgelerde ve farklı sektörlerde etki yatırımcılığı uygulamalarını yaygınlaştırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın konuşmasının ardından "Türkiye'nin İlk Sosyal Tahvili: İstanbul Kodluyor Projesi", panellerle devam etti.