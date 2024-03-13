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Sanatçılar Çin'in geleneksel köylerinde resim yapıyor

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İrlanda, Arjantin ve Rusya gibi ülkelerden 10'u aşkın sanatçı, Çin'in doğusundaki Anhui eyaleti kırsalında resim yapmak üzere bir araya geldi. Suluboya resim festivali için geleneksel Xidi ve Hongcun köylerine gelen sanatçılar, Çin kırsalını bizzat kendi gözlerinden ve fırçalarından keşfetme şansı buldu.

ÇEKİM TARİHİ: 10 Mart 2024

1. Xidi ve Hongcun geleneksel köylerinden çeşitli görüntüler

3. Resimlerden çeşitli görüntüler

5. Resimlerden çeşitli görüntüler

7. Resimlerden çeşitli görüntüler

8. Xidi ve Hongcun geleneksel köylerinden çeşitli görüntüler

İrlanda, Arjantin ve Rusya gibi ülkelerden 10'u aşkın sanatçı, Çin'in doğusundaki Anhui eyaleti kırsalında resim yapmak üzere bir araya geldi.

Suluboya resim festivali için geleneksel Xidi ve Hongcun köylerine gelen sanatçılar, Çin kırsalını bizzat kendi gözlerinden ve fırçalarından keşfetme şansı buldu.

"Kendimi çok rahatlamış hissediyorum. Buradaki herkes çok iyi, misafirperver ve cömert. Gerçek bir yuva hissi var. Böyle bir doğal güzelliği daha önce hiç görmedim. Şaşkınlık verici derecede güzel, çünkü bir şeye baktığınızda binlerce yıllık tarihi görebiliyorsunuz. Etraf bununla çevrili. Bu el değmemiş bölgede bulunmak çok özel."

"Bu benim için bir rüya gibi. Kendimi çok mutlu hissediyorum çünkü kültürünüzü paylaşıyorum. Günümüzde bunu yapmak daha kolay çünkü sosyal medya var, internet var. Fakat böyle yüz yüze bir etkinlik, dünyaya yan yana resim yapabileceğimizi ve farklı teknikleri, her sanatçının sahip olduğu ruh, felsefe ve tutkuları paylaşabileceğimizi göstermek için biçilmiş kaftan. Bence bu etkinlik yüz yüze kalmanın, konuşmanın, hayatlarımızı ve deneyimlerimizi anlatmanın en iyi yolu."

"Her zaman seyahat etmeyi hayal etmişimdir. ve her zaman diğer sanatçılarla iletişim kurmayı hayal ettim, çünkü bilginizi başkalarıyla paylaşmak ve farklı deneyimler edinmek için iletişim kurmak gerçekten çok önemli."

Tabloları andıran Huangshan Dağı'nın yakınında yer alan Xidi ve Hongcun köyleri, antik Hui tarzı binalarıyla dünya kültürel miras alanları listesinde yer alıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Hefei kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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