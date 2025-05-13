Sanatçı Pınar Aydınlar, Haksız Tutuklama ve Örgüt Üyeliği Suçlamalarını Reddetti

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında 3 aydır tutuklu bulunan sanatçı Pınar Aydınlar'ın, "örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası yapmak" suçuyla yargılandığı davada ara karar çıktı. İlk duruşmada imza şeklinde adli kontrolle tahliye edilen Aydınlar; savunmasında, "Ülkesinde didinerek çalışan bir sanatçıyım. Üç aydır haksız hukuksuz şekilde tutukluyum. Binlerce öğrenci yetiştirdim, mesleğimden oldum. Aldığım bütün konserler iptal oldu. Sol elimin serçe parmağında tendon yırtılması var. Ameliyat olmam lazım. Ufak bir şey gibi gelebilir ama benim tek geçimim sazımdır, müziğimdir. Örgüt üyeliği ile yargılanacağım aklımın ucundan geçmezdi." dedi.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında 18 Şubat'ta 53 kişi ile birlikte gözaltına alınan sanatçı Pınar Aydınlar, üç aydır tutukluydu. Aydınlar'ın, "örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması bugün 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

"İç çamaşırımı bile giymeme izin verilmeden gözaltına alındım"

Duruşmada iddianameye karşı savunmasını yapan Aydınlar şunları söyledi:

"18 Şubat gecesi saat 5: 20'de özel timlerin de dahil olduğu bir operasyonla üstümü bile giymeme izin verilmeyerek yere yatırıldım. İç çamaşırımı bile giymeme izin verilmeden gözaltına alındım. Alnıma büyük bir silah dayatıldı. Aynı muamele oğluma yapıldı. Onun şokunu atlatamadım. Bir kere dahi ifadeye gitmekten kaçmadım. Arasalar giderdim. Evimin 500 metre ilerisinde emniyet var. Yüzlerce konser vermiş 25 yıllık bir halk müziği sanatçısıyım. Toplumda ciddi bir karşılığım var."

"Herhangi bir örgütle bağım yok"

"Benim herhangi bir örgütle bağım yok. Olabildiğince sosyal medyada açık yaşıyorum zaten. Hiçbir zaman üyesi olmadım. HDK binasında arama yapılmış ve bir excel dosyasında benim adım 'Kağıthane başkan adayı' olarak geçmiş. Üyesi bile değilim ki başkan adayı olayım. Ben sadece rahmetli Sırrı Süreyya Önder ile birlikte Halkların Demokratik Partsi'nden İstanbul eş başkan adayı olarak seçime girmiştim. Sırrı abimize çok üzülüyorum. Üç aydır haksız hukuksuz şekilde tutukluyum ve cenazesine katılamadım. Volkan Konak öldü, o toprağa değemedim."

"İki çocuğuna tek başına bakmakla yükümlü bir anneyim"

"İki çocuğuna tek başına bakmakla yükümlü bir anneyim. Bu bir itibarsızlaştırmadır. Kamera kayıtları vardır. Polisler evime geldiğinde de 'İfadeye çağırsanız gelirdim neden böyle yaptınız' dedim. 'Sanatçı olduğunuzu biliyorduk onun için kapınızı kırmadık' dediler. Ben burada başka bir niyet ararım."

"Yorum bile yapmadım sadece retweetledim"

"Sosyal medya paylaşımlarım da iddianamede yer almış. 2020 yılında Paris'te Mehmet Şirin Aydın (Mir Perver) ve yanındaki iki kişi ile birlikte Fransa'da katledilmişti. Bundan dolayı saygı paylaşımı yaptım. Yeni Yaşam gazetesi paylaşımım da yer almış. Bu gazetede 12 Eylül darbesini yargılayan bir manşet vardı. Bu paylaşımda benim örgüt propagandası yaptığım söyleniyor. Ben sosyalist kimlikli bir sanatçıyım. Hiçbir zaman darbe yanlısı olmadım. Sadece ifade özgürlüğü olarak değerlendirdim. O paylaşımda bir yorum bile yapmadım, sadece retweetledim.

"Benim tek geçimim sazımdır, müziğimdir"

"Ülkesinde didinerek çalışan bir sanatçıyım. Üç aydır haksız hukuksuz şekilde tutukluyum. Binlerce öğrenci yetiştirdim, mesleğimden oldum. Aldığım bütün konserler iptal oldu. Sol elimin serçe parmağında tendon yırtılması var. Ameliyat olmam lazım. Ufak bir şey gelebilir ama benim tek geçimim sazımdır, müziğimdir. Örgüt üyeliği ile yargılanacağım aklımın ucundan geçmezdi."

"Tam da toplumsal barışın konuşulduğu dönemde HDK kriminalize ediliyor"

İddianamaye karşı itirazlarını dile getiren Aydınlar'ın avukatları ise şunları kaydetti:

"Çocukları üniversite okuyor. Müvekkilimin geçim kaynağı konserler, herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanmamalı. Beraat verilmesini talep ediyoruz. Tam da toplumsal barışın konuşulduğu dönemde HDK kriminalize ediliyor. Örgüt üyeliği damgası yemek için muhalif olmanız yetiyor. Adalet Bakanı örgüt soruşturması verileri açıklamıştı. Bir ülkede 2 milyon terörist olabilir mi ya? Kaldı ki HDK yasal olarak tanınmış, terörle bağdaştırabilecek eylemi bulunmayan, TBMM'de yer alan bir kuruluştur."

Ara karar açıklandı

Davaya ilişkin ara karar veren mahkeme, Aydınlar'ın imza şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmesine karar verdi. İddianamede Aydınlar hakkında, 6 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyordu.