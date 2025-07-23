Sanatçı Cengiz Özkan, Hatay'daki konserini şehitler nedeniyle yarıda kesti

Hatay'ın ana vatana katılışının 86'ncı yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla sahne alan Türk halk müziği sanatçısı Cengiz Özkan, Eskişehir- Seyitgazi'de orman yangınına müdahale ederken 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünün şehit düşmesi nedeniyle konserini yarıda bıraktı.

Hatay Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Antakya ilçesinde bulunan EXPO Kisecik Amfi Tiyatro'da düzenlenen konserde Özkan, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sanatçı Özkan, Eskişehir-Seyitgazi'de orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişinin şehit düştüğü haberini alması üzerine konserini yarıda kesti.