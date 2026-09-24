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Sanal medyada 'kamu görevlileriyle iletişimde' izlenimi veren şüpheliye gözaltı (2)

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Sanal medyada 'kamu görevlileriyle iletişimde' izlenimi veren şüpheliye gözaltı (2)
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TUTUKLANDISanal medyada, yapay zeka teknolojisi kullanarak kendisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’in fotoğraflarına montajladığı görselleri paylaşan Mehmet Çakmak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

TUTUKLANDI

Sanal medyada, yapay zeka teknolojisi kullanarak kendisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fotoğraflarına montajladığı görselleri paylaşan Mehmet Çakmak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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