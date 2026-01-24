Sanal kumar bağımlılığından YEDAM desteğiyle kurtulup hayatında yeni bir sayfa açtı

Samsun'da yaşayan 43 yaşındaki H.D, 12 yıl süren sanal kumar bağımlılığından Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) desteğiyle kurtularak hayatında yeni bir sayfa açtı.

Arkadaşları vasıtasıyla 2011 yılında sanal kumar oynamaya başlayan H.D, aradan geçen zamanda hem maddi hem de manevi olarak önemli kayıplar yaşadı.

Bağımlılığı sosyal ilişkilerinin zayıflamasına ve iş hayatından kopuşa yol açan H.D'nin aile ilişkileri de kumar alışkanlığının kontrol edilemez boyuta ulaşması ve borçları nedeniyle bozuldu.

Psikolojik olarak zor bir süreç yaşayan H.D, 2023 yılında bir arkadaşının tavsiyesiyle YEDAM'a başvurdu.

Aldığı psikolojik ve sosyal destekle hayatını yeniden düzene sokan, tekrar çalışmaya başlayan H.D, bağımlılıktan uzak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

H.D, AA muhabirine, kumar bağımlılığına daha çok para kazanma hırsının neden olduğunu söyledi.

Sanal kumar nedeniyle bütün birikimini kaybettiğini, ardından kredi çekip kumar oynamaya devam ettiğini anlatan H.D, "Kredi çekiyorum, oynuyorum sonra tekrar borçlanıyorum. Bu bir döngü haline geldi." dedi.

"Alınması gereken önlemler ayrıntılı şekilde anlatıldı"

H.D, YEDAM'daki tedavi sürecinin hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Maddi kayıplarımı net bir rakamla ifade edemiyorum ama bir evden fazlasını kaybettim. Asıl yıkım ise annemi üzmüş olmamdı. YEDAM'a başvurduktan sonra yalnız olmadığımı fark ettim. Psikologlarla düzenli görüşmeler yaptık, temiz kalma süreleri, riskli dönemler ve alınması gereken önlemler ayrıntılı şekilde anlatıldı. Sosyal hayata yeniden katılmam teşvik edildi. Banka hesaplarımı aileme devrettim, mobil bankacılık ve nakit kullanımı sınırlandı. Bu önlemler olmadan sürecin yürütülmesi çok zor."

Kumarda kazanan kimsenin olmadığının altını çizen H.D, "Kumarda her zaman kasa kazanır. 100 alıyorsun ama 500-600 geri veriyorsun. Kazanmak bir tuzak, karşımızda çok büyük bir düşman var. Hedefim bağımlılıktan uzak, huzurlu ve kontrollü bir hayat sürdürmek." ifadesini kullandı.

YEDAM sonrası hayatında birçok şeyin değiştiğini dile getiren H.D, hayata bakış açısının değiştiğini, sosyal aktivitelerinin arttığını söyledi.

Sanal kumarla mücadele platformu üzerinden üyelere bağımlılıkla ilgili bilgi vermeye başladığını anlatan H.D, insanları kumar bağımlılığı konusunda bilinçlendirmeye çalıştığını belirtti.

H.D, bugün kumarın ne olduğunu, nasıl bir tuzak kurduğunu bildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kaybettiğimi biliyorum, kazananın ben olmadığımı da biliyorum. Buna rağmen şunu çok net söylemem gerekiyor, eğer banka hesaplarım yeniden bana verilse, kontrol tamamen ben de olsa oynama riski hala var. Bu istek bir anda geliyor, sebebini düşünmeden insan kendini o sistemin içinde buluyor. Bu yüzden bu işin sadece iradeyle çözülebileceğine inanmıyorum. Hesapların aileye devredilmesi, nakit sınırı, denetim ve destek olmazsa bu döngü yeniden başlayabilir. 12 senelik kumar geçmişim var. Beyin bu yönde tahribat görmüş. Burada önlemler devreye giriyor."

H.D, YEDAM sürecinin bağımlılıkla mücadelede hayati önem taşıdığını, destek mekanizmaları sayesinde kontrolünü sürdürebildiğini sözlerine ekledi.