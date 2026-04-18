Sanal kumarın 'zindana' çevirdiği hayatını Yeşilay sayesinde geri kazandı

Malatya'da uzun yıllardır oynadığı sanal kumardan Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) desteğiyle kurtulan C.A hayatına yeni bir sayfa açtı.

C.A (36), AA muhabirine, 2013 yılında Ankara'da gittiği maçta tribündeki bir kişinin gol olduktan sonra para kazandığını söylemesi üzerine sanal kumarla tanıştığını anlattı.

Maç sonrasında sanal kumarla ilgili araştırmalar yaptığını, sanal bahis sitelerine üye olduğunu, küçük miktarda yatırdığı paraların zamanla giderek büyüdüğünü belirten C.A "Krediler, maaş hepsini kullanarak bu kaybettiğim miktarları çıkarmaya çalıştım ama her seferinde daha fazla büyük bir borç batağına battım." dedi.

Kumar nedeniyle eşiyle, çocuğuyla, anne, babasıyla ve iş arkadaşlarıyla ilişkilerinin bozulduğunu dile getiren C.A, hayatında sadece kumarın olduğunu, gerçek hayattan koptuğunu ifade etti.

Kumarda yaşadığı en son kaybın ailesini sarstığını ve eşinin "Artık bunun bizim hayatımızda olmaması gerekiyor, bunun bir çözüm yolunu bulmalısın" dediğini kaydeden C.A, inanmayarak, günü kurtarmak amacıyla bir kamu hastanesinde psikoloğa gittiğini, onun da kendisini YEDAM'a yönlendirdiğini aktardı.

YEDAM 115 hattını arayarak randevu oluşturduğunu söyleyen C.A, şöyle konuştu:

"O psikoloğa sürekli dua ediyorum. Çünkü o bana YEDAM'dan bahsetti. İlk görüşmemde aslında tedirgindim ve hala inancım yoktu. Sadece o an eşimin o isteğini yerine getirme amacıyla gelmiştim. İlk geldiğimde çok zorlanmıştım. Bunun bir bağımlılık olduğunu, bir hastalık olduğunu hiçbir zaman kendime konduramamıştım ve hiçbir zaman da bunu kabullenememiştim. İlk zamanlar zorlandım ancak bağımlılığı kabullendikten sonra profesyonel bir ekip hayatımı kolaylaştırdı. Karşınızda herhangi bir yargılayıcı tavır olmayacağını bilerek bir şeyleri anlatmak insanı çok rahatlatıyor. Ben ilk haftalardaki ilk görüşmemden sonra bir sonraki görüşmeyi o kadar çok iple çekiyordum ki. Çünkü gideceksiniz bir şeyler anlatacaksınız. O hafta boyunca yaşadığınız şeyleri anlatacaksınız ve karşınızda bunu yadırgamayan, buna profesyonel bir bakış açısıyla yaklaşan bir kişi olduğunu bilmek insana müthiş derecede rahatlık veriyor. Şu anda bir yıl 7 aydır ben temizim. Herhangi bir kayma yaşamadım. 5 ay sonra 2 yılımı dolduracağım. Bağımsız yaşamanın mutluluğunu, heyecanını belki kelimelerle anlatamam ama bunu çok derin duygularla hissediyorum. Bu yol çok kolay bir yol değil ama imkansız bir yol da değil. Eğer bu bir bağımlılıksa, bu bir kanserse, bunun tedavisi de sadece YEDAM'dır. Başka hiçbir yerde çözüm aramaya gerek yok."

Kimsenin kumar illetine düşmemesini temenni eden C.A, bağımlılığı olanların YEDAM'a başvurmasını önerdi.

Tuvalde bir hayat ağacı

YEDAM'da görevli psikolog Hande Alaçık ise bağımlılıkla ilgili destek almak isteyenlerin 115 numaralı hattan kendilerine ulaşabileceğini belirterek, "Bu hattan bize ulaşanların karşılarına sosyal hizmet uzmanı ve psikologlar çıkıyor. Danışanlar istedikleri bütün bilgileri sorabilirler. Danışmanlık süreci gizlilik esaslı ilerliyor. Danışan bilgileri, kurum, kuruluş üçüncü kişilerle paylaşılmıyor." bilgilerini verdi.

Alaçık, YEDAM'da tuvale bir hayat ağacı resmi yaptıklarını, revizyon sürecini tamamlayan her danışanın bu ağaca parmak izlerini bıraktığını söyledi.

Bu izlerin onların hayata tekrar tutunuşu ve mücadelesini simgelediğini vurgulayan Alaçık, "Biz de bunları görselleştirmekten oldukça keyif duyuyoruz. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde kumar, alkol, madde, internet ve tütün bağımlılığına yönelik ücretsiz destek sağlıyoruz." dedi.