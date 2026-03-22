Isparta'da Yeşilay'dan aldığı destekle sanal kumar bağımlılığından kurtuldu

Isparta'da sanal kumar bağımlılığından kurtulan F.Y, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde aldığı destekle başarılı bir tedavi süreci geçirdiğini anlattı. Profesyonel desteğin önemine vurgu yapan F.Y, bağımlılıkla mücadele edenleri YEDAM'a başvurmaya çağırdı.

Isparta'da cuma hutbesinde yapılan bilgilendirmenin ardından Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) başvuran bir danışan, sanal kumar bağımlılığından kurtuldu.

Isparta'da yaşayan 36 yaşındaki F.Y, bir kamu kuruluşu ve özel sektörde çalıştığını söyledi.

2018'de yaşadığı maddi sıkıntılar ve arkadaş çevresinin etkisiyle sanal kumar oynamaya başladığını belirten F.Y, bir cuma namazında il müftüsünün telkinleriyle YEDAM'da kumar bağımlılığının tedavi edildiğini öğrendiğini ve 115'i arayarak başvurduğunu kaydetti.

Yaşadığı süreçte çevresinden büyük destek gördüğünü ifade eden F.Y, "Bu süreçte kumardan kurtulma yolunda maddi ve manevi olarak her zaman yanımda oldular ve desteklerini hiç eksik etmediler." dedi.

YEDAM'daki tedavi sürecinin verimli geçtiğini anlatan F.Y, ilk başlarda her hafta sosyal hizmet uzmanı ve psikolog desteği aldığını, zamanla bu sürecin iki haftada bire, ardından ayda bire düştüğünü dile getirdi.

Psikolojik desteğin kendisi için kritik olduğunu kaydeden F.Y, "İnsanlarla yeniden bağ kurmamı ve sosyal iletişimimi güçlendirmemi sağladılar." diye konuştu.

Grup terapilerinin tedavi sürecinde önemli rol oynadığını vurgulayan F.Y, bu desteklerin bağımlılıkla mücadelede etkili olduğunu aktardı.

Bağımlılıkla mücadele edenlere YEDAM'a başvurmaları çağrısında bulunan F.Y, "Bağımlılıkla mücadelede yalnız kalmak süreci zorlaştırır. Mutlaka profesyonel destek alınması gerekir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen
