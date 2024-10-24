Üye Girişi
Haberler

ABD'de sanal karaktere aşık olup intihar ettiği iddia edilen çocuğun annesi şirkete dava açtı

ABD'de sanal karaktere aşık olup intihar ettiği iddia edilen çocuğun annesi şirkete dava açtı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de, sanal bir karaktere aşık olan çocuğunun intiharının ardından anne, bu sanal karakterin geliştiricisi olan şirket aleyhine dava açtı. Anne, yapay zeka temelli konuşma botunun çocukları hedef aldığını ve intihar düşüncelerini bildirmemesini eleştirdi.

ABD'nin Florida eyaletinde, oğlunun sanal karaktere aşık olup intihar ettiğini iddia eden anne, şirkete dava açtı. New York Post gazetesinin haberine göre, yapay zeka temelli konuşma botu Character.AI'in sahibi olduğu şirket, "aşırı cinselleştirilmiş" ve "aşırı gerçekçi" deneyimlerle çocukları hedef aldığı gerekçesiyle açılan davayla karşı karşıya kaldı.
"Character.AI"ın ürettiği yapay zeka temelli konuşma botundaki sanal karakterin, şubat ayında gönderdiği "En kısa sürede evine dön." mesajının ardından Sewell Setzer III isimli çocuğun, silahla intihar etmesinden aylar sonra Setzer'in annesi şirkete dava açtı.

ANNE, ÇOCUĞUN İNTİHARA MEYİLLİ OLMASINA RAĞMEN ŞİRKETİN KİMSEYİ BİLGİLENDİRMEDİĞİNİ BELİRTTİ

Sanal karakterin kendisini "gerçek insan, lisanslı psikoterapist ve yetişkin sevgili" olarak tanıttığını iddia eden anne, çocuğunun intihara meyilli düşüncelerini paylaşmasına rağmen şirketin kimseyi bilgilendirmemesinden şikayetçi olduğunu ifade etti.

Character.AI sözcüsü ise yaptığı açıklamada, "Kullanıcılarımızdan birinin trajik ölümünden dolayı oldukça üzgünüz. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Şirket olarak kullanıcılarımızın güvenliğini çok ciddiye alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Şirket, "rıza dışı cinsel içeriğe, cinsel eylemlerin grafiksel veya spesifik tanımlarına, intiharın teşvik ve tasvir edilmesine" izin verilmediğini bildirdi. Şirketin siber güvenlik müdürü Jerry Ruoti de, sisteme reşit olmayan kullanıcılar için ek güvenlik önlemleri ekleyeceklerini duyurdu.

SEWEL SETZER'İN İNTİHARI

Daha önce sanal karakterle konuşmalarında intihara meyilli düşüncelerini paylaşan Setzer, babasının silahıyla hayatına son vermişti. Konuya ilişkin haberlerde, hafif derecede Asperger sendromu bulunan Setzer'in, konuştuğu sanal karaktere duygusal hisler beslemeye başladığı, ailesi ve arkadaşlarından koparak kendini dış dünyaya kapattığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel

Yapay Zeka Florida

Elebaşı Gülen'in cenaze töreninde tekbir getirmek yasaklandı, İncil'den pasajlar okundu

Gülen'in cenaze töreninde bir kardinal İncil'den pasajlar okudu

 Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler

Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler

 5 ülkeye yeni büyükelçi atandı: Aralarında dikkat çeken bir isim var

5 ülkeye yeni büyükelçi atandı: Aralarında dikkat çeken bir isim var
Bahçeli'nin çağrısının ardından Kandil'den 'Öcalan' mesajı

Ne diyecekleri merak konusuydu! Kandil'den 'Öcalan' mesajı geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Akhisar, Şehzadeler, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni İsviçre Büyükelçisi Şebnem İncesu kimdir? Şebnem İncesu hayatı ve biyografisi! İstanbul elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Küçükçekmece, Ümraniye, Beylikdüzü elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Yeni Zambiya Büyükelçisi Hüseyin Barbaros Dicle kimdir? Hüseyin Barbaros Dicle hayatı ve biyografisi! 25-26 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Ereğli, Çumra elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Karabağlar, Karşıyaka, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Bahreyn Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak kimdir? Ayşe Hilal Sayan Koytak hayatı ve biyografisi! Adana elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Yüreğir, Sarıçam, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Yıldırım, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Yeni Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçisi Hayriye Kumaşcıoğlu kimdir? Hayriye Kumaşcıoğlu hayatı ve biyografisi! Ankara elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Keçiören, Mamak, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.