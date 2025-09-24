San Sebastian Film Festivalinde Filistin İçin Protesto Gösterisi

İspanya'nın en önemli sinema etkinliği olan Uluslararası San Sebastian Film Festivali dolayısıyla, etkinliğin yapıldığı kent merkezinde, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma karşı geniş katılımlı gösteri düzenlendi.

Sinema dünyasının İsrail'e karşı tepkisini ortaya koyduğu gösteri, İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Filistinli çocuk Hind Receb'in hikayesinin anlatıldığı "The Voice of Hind Rajab (Hind Receb'in Sesi)" filminin gösterimiyle aynı güne denk getirildi.

San Sebastian sokaklarında, "Soykırımı durdurun, sinema Filistin'le" ve "Gazze'ye acil yardım" yazılı ana pankartlarla ve "Hind Receb ve öldürülen çocukların anısına" başlığıyla organize edilen gösteriye, aralarında Kültür Bakanı Ernest Urtasun gibi siyasetçilerin yanı sıra çok sayıda önemli sanatçı da katıldı.

Film endüstrisi kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından desteklenen protestoya destek verenler arasında Pedro Almodovar, Javier Bardem, Antonio de la Torre, Maribel Verdu, Aitana Sanchez Gijon, Alauda Ruiz de Azua, Alberto Iglesias, Alex de la Iglesia, Belen Rueda, Inma Cuesta, Itziar Ituno, Javier Camara, Javier Fresser, Jon Garano y Jose Coronado gibi yönetmen ve oyuncuların olması dikkati çekti.

Diğer yandan bu yıl 73'üncüsü düzenlenen festival kapsamında gösterilen "Hind Receb'in Sesi" filmi göz yaşlarını tutamayan izleyicilerden büyük alkış aldı.

Filmin Filistinli oyuncuları Motaz Malhees ve Saja Kilani, üzerinde "Soykırımı Durdurun" yazılı bir broş ve Filistin bayrağının yer aldığı rozetle kırmızı halıda yürürken, daha sonra diğer sinemacılarla gösteriye katıldı.