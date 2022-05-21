Samsung'dan Pokemon temalı kulaklık: Galaxy Buds 2 - Haberler

Tarihin en dikkat çeken çizgi filmlerinden biri olan Pokemon, yıllar geçse de popülerliğini korumaya devam ediyor. Her ne kadar ülkemiz televizyonlarında sadece ilk dört sezonu yayınlanmış olsa da Pokemon, yeni sezonlarına tüm hızıyla devam ediyor. Şirketler de popüler çizgi film temalı ürünlerini piyasaya sürmeye devam ediyor. Son olarak Pokemon temalı Galaxy Z Flip 3'ü çıkaran Samsung şimdi de yeni Galaxy Buds 2 kulaklığını tanıttı.

Galaxy Buds 2, Pokeball kutusu içinde geliyor!

Pokemon temalı kulaklık Galaxy Buds 2, bir Pokeball kutusunun içinde geliyor. Pokemon çıkartmaları da cabası. Pokeball kutusu, kulaklık içine koyulduğunda onu tutan standart Galaxy Buds 2 kasasına ev sahipliği yapıyor. Kutunun açılımı ise tıpkı Pokemon'da olduğu gibi Pokeball üzerindeki düğme üzerinde yapılacak.

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Samsung Galaxy Buds 2 ve Pokéball'a ek olarak kulaklığın içeriğinde bir çıkartma da bizleri bekliyor. Evet maalesef görselde yer alan çıkartmalardan sadece bir tanesi kulaklık ile birlikte geliyor. Çıkartmalar arasında, Pikachu, Bulbasaur, Charmander, Squiertle, Jigglepuff, Ditto, Dragonite, Lapras, Eevee, Gengar ve Mew yer alıyor. Eğer şanslı biriyseniz, kutunuzdan çıkan hologramlı bir Mewtwo da olabilir.

Yeni Pokemon temalı kulaklığın fiyatı ise yaklaşık 105 dolar civarında. Kulaklığın piyasaya çıkış tarihi de belirsizliğini koruyor. Tıpkı Galaxy Z Flip 3 gibi öncelikle Güney Kore pazarında sunulacak olan Pokemon temalı kulaklığın, diğer pazarlarda yer alıp almayacağı konusunda da bir bilgi yok.

Daha önce Pokemon ve Samsung ortaklığında çıkan ürünler hızlı bir şekilde tükenmişti. Yeni Pokemon temalı Galaxy Buds 2'nin de sınırlı üretim olması ve hızlı bir şekilde tükenmesi bekleniyor. Peki siz yeni pokemon temalı kulaklık hakkında ne düşünüyorsunuz, yanınızda Pokeball şeklinde bir kulaklık kutusu taşımak ister miydiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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