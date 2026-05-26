Haberler

Samsun ve çevre illerde vatandaşlar bayram arifesinde mezarlıkları ziyaret etti

Samsun ve çevre illerde vatandaşlar bayram arifesinde mezarlıkları ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun, Sinop, Tokat ve Kastamonu'da vatandaşlar Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu.

Samsun, Sinop, Tokat ve Kastamonu'da vatandaşlar Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu.

Samsun'da Kıranköy Mezarlığı'na gelenler, yakınlarının kabirleri başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Bazı vatandaşlar mezarlardaki çiçekleri suladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sundu, kabirlerin bakımı için de toprak ve çiçek verdi.

Sinop

Sinop'ta Kurban Bayramı ve arife günü dolayısıyla kent şehitliğinde program düzenlendi.

Valilik tarafından gerçekleştirilen programda Vali Mustafa Özarslan ve beraberindekilerle, şehit mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

Yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuyan vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Özarslan, bayramlarını tebrik etti.

Programa İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil ile diğer ilgililer katıldı.

Tokat

Tokat Garnizon Şehitliği'ni ziyaret eden şehit yakınları ve vatandaşlar, mezarları sulayarak dua etti.

Tokat Valisi Abdullah Köklü ve beraberindekiler de şehitliği ziyaret ederek şehit yakınları ve vatandaşların bayramını kutladı, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Erenler Mezarlığı'nda da yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar Kur'an okudu.

Kastamonu

Kastamonu Şehitliği'ni ziyaret eden vatandaşlar Kur'an okudu ve dua etti.

Bazı vatandaşlar mezarlardaki çiçekleri suladı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı da kentteki şehit ve gazi ailelerine ziyarette bulundu.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak
Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'seçim' teklifi: Kazananın elini öpeceğim

Özel'den Kılıçdaroğlu'na yeni teklif: Kazananın elini öpeceğim
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak

Ankara bu iddiayı konuşuyor! Eğer doğruysa CHP'de kaos zirve yapacak
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı

Kılıçdaroğlu ile bayramlaşacaklar mı? DEM Parti kararını duyurdu
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale

Miting öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
Özgür Özel gövde gösterisi yaptı! İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler

Özel'den İzmir'de gövde gösterisi! Kalabalık dikkat çekti
Boğazına saplanan 5 santimlik kemik öldürüyordu

5 santimlik kemik yüzünden neredeyse ölüyordu
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem

Kılıçdaroğlu bir ismin üstünü çizdi: Onu affetmeyeceğim
Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı

Özel'in mitinginde büyük gerginlik! Soluğu TOMA'nın üzerinde aldı
Bakan Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı

Bakan Çiftçi tahliye operasyonunda topu Kılıçdaroğlu'na attı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı

Detaylar ortaya çıkıyor: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı