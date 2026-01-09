Haberler

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğrafları inceleyerek oy verdi. Aydın, AA muhabirlerinin zor şartlar altında gerçekleştirdikleri çalışmalara teşekkür etti.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rektör Prof. Dr. Aydın, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" başlıklı fotoğrafını seçen Aydın, "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğraflarını tercih etti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını oylayan Aydın, "Spor" kategorisinde ise Mehmet Futsi'nin çektiği "Yüzücü" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Elif Öztürk'ün "Hava yolu" başlıklı karesini seçen Aydın, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" isimli fotoğrafını tercih etti.

Aydın, AA muhabirlerinin başta Gazze olmak üzere uluslararası tüm gelişmeleri dünya gündemine taşıdığını vurgulayarak, "Anadolu Ajansına böyle bir etkinliğe liderlik ettiği için teşekkür ediyorum. Elbette sahada bu resimleri foto muhabiri arkadaşların zor şartlarda çektiklerini biliyoruz. Belki ölümle burun buruna gelerek çektiklerini biliyoruz. Onun için emeklerine sağlık diyorum. Her birine yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

