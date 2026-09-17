Samsun Üniversitesi Rektörü Aydın, üniversitenin 8 yıllık gelişimini anlattı

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, üniversitenin kuruluşundan bugüne kadar 8 yıllık süreçte kaydettiği gelişmeleri değerlendirdi.

Aydın, Ballıca Kampüsü'ndeki rektörlük binasında düzenlediği basın toplantısında, 2018'de kurulan üniversitenin 9 bin 333 öğrenci ve 538 akademik personele ulaştığını, bugüne kadar 5 bin 307 mezun verdiğini söyledi.

Üniversitede 33 lisansüstü, 50 lisans ve ön lisans programında eğitim verildiğini aktaran Aydın, kuruluşundan itibaren kentle bütünleşen bir yapı oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Üniversitenin kurulduğu ilk yıl 3 olan yıllık yayın sayısının 2025'te 382'ye çıktığına işaret eden Aydın, öğrencilerin eğitim sürecinde proje hazırlama ve yürütme deneyimi kazanmalarını önemsediklerini, bu kapsamda öğrenci projesi sayısının 2020'de 7'den 2025'te 250'ye ulaştığını vurguladı.

Samsun Üniversitesinin TEKNOFEST'te 8 yılda 49 ödül kazandığını, bu yıl ise şu ana kadar 6 derece elde edildiğini dile getiren Aydın, "Öğrencilerimiz en az bir dönem doğrudan iş hayatının içinde yer alıyor. Türkiye'de en çok işletmede mesleki eğitim uygulayan üniversiteyiz. Lisanslarda öğrenciyi en az bir dönem, bazı bölümlerde, özellikle sivil havacılık, havacılık yönetiminde iki dönem tamamen alana gönderiyoruz." dedi.

Bugüne kadar 75 akademisyenin sanayi danışmanlığı yaptığını, teknoparklarda üniversite bağlantılı 17 şirket bulunduğunu anlatan Aydın, "Akademide üretilen bilgi sanayi ile ne kadar buluşursa, projeye ne kadar dönerse ülke ekonomisi de o kadar gelişir. Bu bilgi oraya gidecek ki oradaki insanlar da ürettikleri yapıları geliştirsinler." diye konuştu.

Ballıca Kampüsü'nde Jandarma Havacılık Birliği ve Jandarma Kara Havacılık Okulu kurulmasına yönelik çalışma yürütüldüğünü, bu kapsamda 80 dönümlük alan tahsis edildiğini belirten Aydın, "Yapılanmanın 3 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. Buraya 400'e yakın personel gelmiş olacak." ifadesini kullandı.

Eski tütün hangarları eğitim alanlarına dönüştürüldü

Aydın, Ballıca Kampüsü'ndeki eski tütün hangarlarının yıkılması yerine mevcut dokuları korunarak yeniden işlevlendirildiğine dikkati çekerek, "Hangarların yaklaşık yüzde 50'si tamir ve tadilattan geçirildi. Yapılar fakülte, havacılık, teknoloji ve öğrenci çalışma alanları olarak kullanılıyor. Dönüşümde mekanın hafızasının korunması, mevcut malzemelerin yeniden kullanılmasını temel aldık. Yıkıp yenisini yapmak yerine mevcudu dönüştürmeyi tercih ettik ve geri dönüşümü esas aldık." diye konuştu.

Aydın, kampüsteki yapay zeka merkezinin yıl sonuna kadar faaliyete geçirilmesinin planlandığını, tıp fakültesi morfoloji binasındaki çalışmaların da sürdüğünü sözlerine ekledi.

Toplantıya rektör yardımcıları ve öğretim üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA