Samsun Üniversitesi’nde Fahrettin Ulusoy Camisi İbadete Açıldı

Samsun Üniversitesi’nde Fahrettin Ulusoy Camisi İbadete Açıldı
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Merhum hayırsever iş insanı Fahrettin Ulusoy adına yaptırılan cami, Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü’nde düzenlenen törenle ibadete açıldı. Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, caminin mimari ve sosyal önemine vurgu yaptı.

Merhum hayırsever iş insanı Fahrettin Ulusoy adına yaptırılan "Samsun Üniversitesi Fahrettin Ulusoy Camisi" ibadete açıldı.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ballıca Kampüsü'nde inşa edilen caminin açılışında yaptığı konuşmada, Ballıca Kampüsü'nün adım adım geliştiğini ve güzelleştiğini söyledi.

Caminin inşaatına 2024 yılının ocak ayında başladıklarını belirten Aydın, "Mimari projemizin hususiyetlerini anlayan ve her türlü maddi desteği vermekte imtina etmeyen bir hayırseverimiz vardı. Ortaya çıkan bu güzel eserde mimar hocalarımızın tasarımlarının yanı sıra en önemli pay, şüphesiz ki onlarındır. Eserin sadece bir cami değil aynı zamanda mimari bakımdan ülkemize örnek teşkil edecek sanat eseri olarak vücut bulmasına imkan sağlayan Ulusoy ailesine ve Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eren Günhan Ulusoy'a ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Merhum iş insanı Fahrettin Ulusoy'un eşi Nevin Ulusoy da eşinin aziz anısına yaptırdıkları caminin açılışını gerçekleştirmenin onurunu ve manevi huzurunu yaşadığını belirterek, "Eserin bilim yuvası olan Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü gibi bir yere nasip olmasından da ayrıca mutlu olduk. Fahrettin inanan, çalışkan, her zaman başkalarının iyiliğini kendi menfaatinin önüne koyan, değer üretmeyi ilke edilmiş, kalbi iyilikle dolu bir insandı ama iyilik yapmayı sessizlikle severdi. Onun ismini taşıyan bu cami, tıpkı kendisi gibi sade ama çok derin anlam taşıyor." diye konuştu.

Gençlere ve öğrencilere seslenen Ulusoy, "Burası sizin yeriniz. Bu cami sizin. Gelin, bu camide sadece namaz kılmayalım, arkadaşlıklar, dostluklar da kuralım. İbadet yaparsınız yapmazsınız, bu herkesin sorumluluğunda ve kişisel tercihidir. Bu mekanda kendinizle baş başa kalın, ruhunuzu dinlendirin, vicdanınızın sesini dinleyin." ifadelerini kullandı.

Törende AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Ulusoy Çay Yönetim Kurulu Başkanı Onur Erhan Ulusoy, eski AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ile merhum Fahrettin Ulusoy'un arkadaşları da selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından mimari olarak Çarşamba ilçesinde yer alan tarihi Göğceli Çivisiz Camisi'ne benzetilen Samsun Üniversitesi Fahrettin Ulusoy Camisi ibadete açıldı.

Açılışa Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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