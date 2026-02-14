Haberler

Samsun'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Güncelleme:
Samsun'un Ladik ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu ve elektrik telleri koptu. Belediye ekipleri zarar gören binalarda inceleme yaptı.

Samsun'un Ladik ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu.

İlçede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Akpınar, Koğa ve Sanayi mahallelerinde bazı binaların çatıları uçtu, elektrik telleri koptu.

Rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları da hasar gördü.

Belediye ekipleri, zarar gören binalarda inceleme gerçekleştirdi.

Haberler.com
