Çarşamba'da Sel Hasar Tespiti Sürüyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kuvvetli yağışların ardından zarar gören tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor.

Üreticilerden gelen ihbarlar üzerine Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yıldız, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, teknik personel ve mahalle muhtarları, yağıştan etkilenen yaklaşık 30 mahallede incelemelerde bulundu.

Özellikle deniz seviyesine yakın kesimlerde sebze ve meyve bahçeleri, seralar ve fındık bahçelerinin yanı sıra bazı ev ve ahırlarda hasar tespit çalışması yürütüldü.

Yılmaz, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, kuvvetli yağışlar nedeniyle özellikle denize yakın bölgelerde su baskınlarının meydana geldiğini ve tarımsal üretim alanlarının zarar gördüğünü belirtti.

İlk gözlemlerde açık alan ve seralardaki sebze üretim alanları ile fındık bahçelerinde hasar tespit edildiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik ekipleri sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Detaylı incelemeler sonucunda zararların boyutu kayıt altına alınacak ve gerekli işlemler yürütülecek."

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında sigortası bulunan üreticilerin zararlarının eksperler tarafından yapılacak tespitlerin ardından ilgili mevzuat çerçevesinde karşılanacağını ifade eden Yılmaz, sigortası bulunmayan üreticilerin hasar tespit çalışmalarının ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütüldüğünü bildirdi.

Yılmaz, yaşanan afetin tarım sigortasının önemini bir kez daha gösterdiğini belirterek, üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA