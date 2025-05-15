Samsun, Tokat ve Çorum'da 'Aile Yılı' Etkinlikleri Çerçevesinde Kortej Yürüyüşü Düzenlendi

Samsun, Tokat ve Çorum'da "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Samsun'da Tütün İskelesi'nde toplanan grup ile protokol üyeleri, ellerindeki Türk bayraklarıyla Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ne kadar yürüdü.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Necmettin Aygün, gazetecilere yaptığı açıklamada, "15 Mayıs Aile Günü nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, Samsun halkı ve gençlerimizle birlikte 'Ailemiz Geleceğimiz' temalı Tütün İskelesi'nden başlayıp Bandırma Vapuru'nda son bulacak aile farkındalığının oluşturulabileceği bir yürüyüş düzenledik." dedi.

Etkinliğe gösterilen ilgiden dolayı duydukları mutluluğu dile getiren Aygün, "2025 Aile Yılı. Bizim de yıl boyu aileyi gündeme alarak aileyi odağa alarak çalışmalarımız devam edecek. Katılımlarından dolayı herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

TOKAT

Tokat'ta 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında "Aile Haftası" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Tokat Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde, Niksar Yolu Kavşağı'nda bir araya gelen protokol üyeleri, özel gereksinimli bireyler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler Hıdır Tesisleri'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşe, Vali Abdullah Köklü ve eşi Yasemin Köklü, Belediye Başkan Yardımcısı Derya Bulut, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kıymet Boztaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Yürüyüş sonrası Vali Abdullah Köklü ve eşi Yasemin Köklü, çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri tarafından hazırlanan sergiyi ziyaret etti.

Vali Köklü, burada yaptığı açıklamada, ailenin öneminden bahsederek, "Eğer aile olmazsa devlet olmaz. Aile devletin küçük bir prototipi aslında. Devlet küçük küçük aileciklerden oluşuyor. Eğer aileye zarar gelirse, bakın dünyadaki diğer örneklerine, tüm devletlerin çökme süreçleri, tüm devletlerin erozyona uğrama süreçleri, kendini idare etme kabiliyetleri bitiyor. O yüzden aile o kadar kritik bir konu. Devleti ayakta tutan en önemli birim." diye konuştu.

Çorum

Çorum'da da "Aile Yılı" kapsamında yürüyüş düzenlendi.

"Ailemiz Geleceğimiz" temasıyla Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen büyük aile yürüyüşü korteji Kadeş Barış Meydanı'nda son buldu.

Halk oyunları gösterisi ve liseli gençlerin oluşturduğu müzik gruplarının sahne aldığı programa, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile vatandaşlar katıldı.