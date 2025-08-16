Samsun Terme'de Zincirleme Trafik Kazası: Karadeniz Sahil Yolunda Yoğunluk
Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle Karadeniz sahil yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Kazada 1 kamyon ve 4 otomobil yer aldı, Ordu-Samsun kara yolunda 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Kaza nedeniyle Ordu-Samsun kara yolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Bazı sürücüler ilçe merkezini kullanarak yollarına devam ederken, trafik ekipleri ulaşımı kontrollü sağlıyor.
Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel