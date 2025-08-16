Samsun Terme'de Zincirleme Trafik Kazası: Karadeniz Sahil Yolunda Yoğunluk

Samsun Terme'de Zincirleme Trafik Kazası: Karadeniz Sahil Yolunda Yoğunluk
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle Karadeniz sahil yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Kazada 1 kamyon ve 4 otomobil yer aldı, Ordu-Samsun kara yolunda 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Samsun'un Terme ilçesinde 1 kamyon ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Karadeniz sahil yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Karadeniz sahil yolunun Terme geçişinde 1 kamyon ve 4 otomobilin karıştığı maddi hasarlı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza nedeniyle Ordu-Samsun kara yolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Bazı sürücüler ilçe merkezini kullanarak yollarına devam ederken, trafik ekipleri ulaşımı kontrollü sağlıyor.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel
Bakanlık açıkladı! İşte 8 Aralık'tan bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte son 8 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da fırtına alarmı! Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı

İstanbul'da alarm! 2 kişi yaralandı, tarihi park girişlere kapatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.