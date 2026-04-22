Terme'de Çocuk Meclisi kuruldu

Terme'de Çocuk Meclisi kuruldu
Samsun'un Terme ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kurulan Çocuk Meclisi, 50 öğrencinin katılımıyla göreve başladı. Terme Kent Konseyi öncülüğünde oluşturulan meclis, çocukların demokratik katılım bilinci kazanmalarını ve şehir yönetiminde söz sahibi olmalarını amaçlıyor.

Samsun'un Terme ilçesinde, Terme Kent Konseyi öncülüğünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çocuk Meclisi kuruldu.

Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kuruluş ve rozet takdim töreninde, 50 öğrenciye üyelik rozetleri verilerek Çocuk Meclisi'nin resmi görev süreci başlatıldı.

Programa, Terme Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Uzun, Terme Kent Konseyi Başkanı Dilek Aydın, konsey üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, veliler ile öğrenciler katıldı.

Terme Kent Konseyi Başkanı Dilek Aydın, törende yaptığı konuşmada, çocukların demokratik katılım bilinci kazanması ve şehir yönetiminde söz sahibi olmalarının amaçlandığını belirtti.

Çocuk Meclisi Başkanı Gamze Acar da çocukların yalnızca geleceğin değil bugünün de paydaşları olduğunu ifade ederek, meclis üyelerinin kent yaşamına ilişkin görüşlerini doğrudan dile getirebileceğini ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alacağını kaydetti.

Acar, "Terme'de çocukların sesini duyurabileceği, projeler üretebileceği bir Çocuk Meclisi'nin kuruluşuna öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Çocuklarımızın öz güven kazanmaları ve yaşadıkları şehre aidiyet hissetmeleri hedefiyle kurulan Çocuk Meclisi'miz sayesinde, Terme'de çocuk odaklı projelerin artmasına vesile olacağını düşünüyoruz. Çocuklarımızla birlikte ilçemize çocuk gözüyle bakarak yeni fikirler geliştireceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi

Savaşı başlatacak gerginlik! İki gemi ele geçirildi
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız

Çin'in istediği oldu! İran'la savaştaki ABD için vahim tablo

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
İsmail Yüksek'ten olay sözler: Tek kelimeyle rezillik, utanç

Kendisi ve takım arkadaşları için demediğini bırakmadı

İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu

Korkulan oldu! İran uyarı bile yapmadan füzelerle vurdu
Savaş nedeniyle prezervatif fiyatlarının yüzde 30 artması bekleniyor

Savaş onu da vurdu! Dev zam geliyor
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...

İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti
İsmail Yüksek'ten olay sözler: Tek kelimeyle rezillik, utanç

Kendisi ve takım arkadaşları için demediğini bırakmadı

Miss Turkey yarışmacısı 'Mutluluğu buldum' diyerek yeni işini paylaştı

Miss Turkey "Mutluluğu buldum" diyerek yeni işini paylaştı
Canan Karatay eşinin vefatından sonra yaşadığı acıyı anlattı: Üzüntüden dişlerim döküldü

Yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlattı: Üzüntüden dişlerim döküldü