Terme'de Çocuk Meclisi kuruldu

Samsun'un Terme ilçesinde, Terme Kent Konseyi öncülüğünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çocuk Meclisi kuruldu.

Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kuruluş ve rozet takdim töreninde, 50 öğrenciye üyelik rozetleri verilerek Çocuk Meclisi'nin resmi görev süreci başlatıldı.

Programa, Terme Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Uzun, Terme Kent Konseyi Başkanı Dilek Aydın, konsey üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, veliler ile öğrenciler katıldı.

Terme Kent Konseyi Başkanı Dilek Aydın, törende yaptığı konuşmada, çocukların demokratik katılım bilinci kazanması ve şehir yönetiminde söz sahibi olmalarının amaçlandığını belirtti.

Çocuk Meclisi Başkanı Gamze Acar da çocukların yalnızca geleceğin değil bugünün de paydaşları olduğunu ifade ederek, meclis üyelerinin kent yaşamına ilişkin görüşlerini doğrudan dile getirebileceğini ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alacağını kaydetti.

Acar, "Terme'de çocukların sesini duyurabileceği, projeler üretebileceği bir Çocuk Meclisi'nin kuruluşuna öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Çocuklarımızın öz güven kazanmaları ve yaşadıkları şehre aidiyet hissetmeleri hedefiyle kurulan Çocuk Meclisi'miz sayesinde, Terme'de çocuk odaklı projelerin artmasına vesile olacağını düşünüyoruz. Çocuklarımızla birlikte ilçemize çocuk gözüyle bakarak yeni fikirler geliştireceğiz." dedi.