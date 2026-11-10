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Samsun Salıpazarı'nda toprak çökmesi 3 evin daha boşaltılmasına yol açtı

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Samsun Salıpazarı'nda toprak çökmesi 3 evin daha boşaltılmasına yol açtı
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Samsun'un Salıpazarı ilçesi Muslubey Mahallesi'nde 3 yıldır süren toprak çökmesi nedeniyle 3 ev daha tahliye edildi. Zemin hareketleri nedeniyle mahallede 15 hanenin evlerini terk ettiği belirtilirken, AFAD'ın yarın bölgede inceleme yapması planlanıyor.

Samsun'un Salıpazarı ilçesi Muslubey Mahallesi'nde 3 yıldır devam eden toprak çökmesi nedeniyle 3 ev daha tahliye edildi.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Muslubey Mahalle Muhtarı Ahmet Kesimoğlu ile toprak çökmesi meydana gelen bölgede incelemede bulundu.

Karaca, bölgede yaşanan mağduriyetin giderilmesi için ilgili kurumlarla görüşmelerin sürdüğünü, sorunun nedeninin bilimsel çalışmalarla ortaya konulması gerektiğini söyledi.

Muslubey Mahallesi'nde 3 yıl önce de aynı olayla karşılaştıklarını anlatan Karaca, "Yaşanan olay heyelan değil. Toprakta çökme var. Çökme olduğu zaman jeolojik teste ihtiyaç duyuluyor. AFAD ile görüştük. Yarın ilçemize gelmeyi planlıyorlar. Yapılacak inceleme neticesinde neler yapılabileceğini konuşacağız." dedi.

Yaşanan zemin hareketleri nedeniyle mahalledeki 15 hanenin evlerini terk etmek zorunda kaldığını vurgulayan Karaca, vatandaşların geçici olarak farklı yerlerde barındığını dile getirdi.

Son olarak 3 evin daha tahliye edildiğine dikkati çeken Karaca, "Tahliye edilen vatandaşların bir bölümü akrabalarının yanında, bazıları ise kendilerine ait dükkanlarda kalıyor. Mahalle sakinlerinin uzun süredir yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için kalıcı çözümler üzerinde çalışılıyor. Evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşların kırsal yaşamdan kopmadan hayatlarını sürdürebilmeleri amacıyla yeni bir yerleşim projesi üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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