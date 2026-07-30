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Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin camına mermi isabet etti

Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin camına mermi isabet etti
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SAMSUN Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin acil bölümünde bulunan sundurmadaki cama mermi isabet etti.

SAMSUN Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin acil bölümünde bulunan sundurmadaki cama mermi isabet etti. Mermi çekirdeği muhafaza altına alınırken, şüpheli veya şüphelilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanenin acil bölümünde bulunan sundurmanın camına mermi isabet etti. Silah ve camın parçalanma sesini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, camda bulunan mermi çekirdeğini muhafaza altına aldı. Yapılan inceleme sonrası olayın aydınlatılması ve şüpheli veya şüphelilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, olay sırasında 3 el silah sesi duyulduğu öne sürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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