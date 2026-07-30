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Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne mermi isabet etti

Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne mermi isabet etti
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Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin camına mermi isabet etti.

Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin camına mermi isabet etti.

İlkadım ilçesindeki hastanenin çevresinde silah sesi duyulması üzerine yapılan incelemede, acil servis girişindeki sundurmanın camına mermi isabet ettiği belirlendi.

Polis, mermi çekirdeğinin kırılan camın arasına düştüğünü tespit etti.

Ekipler, incelemenin ardından silahla ateş eden kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Öte yandan çevrede silahla 3 el ateş edildiği öne sürüldü.

Kaynak: AA
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