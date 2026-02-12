Haberler

Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, 17 şüpheliden 12'si tutuklandı. Operasyon, Samsun, Kocaeli ve İstanbul'da gerçekleştirildi.

Samsun merkezli 3 ilde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 17 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 7258 Sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada 18 şüphelinin yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu belirlenmiş, Samsun, Kocaeli ve İstanbul'da 9 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi
Serdal Adalı yeni transferi 'Ohhh' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı

Başkanın ağzından çıkanları duyunca neye uğradığını şaşırdı
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama

Dev derbide 3 puandan bile daha çok istediği bir husus var
Türkiye'nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu

İşte ülkenin konuştuğu davada savcıyı tehdit edenler için istenen ceza