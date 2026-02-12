Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

Samsun merkezli 3 ilde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 17 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 7258 Sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada 18 şüphelinin yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu belirlenmiş, Samsun, Kocaeli ve İstanbul'da 9 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.