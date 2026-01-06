Samsun merkezli 19 ilde "çocuk müstehcenliği" operasyonunda 40 zanlı yakalandı
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda, 19 ilde eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "çocuk müstehcenliği" suçuna yönelik adli ve projeli çalışma kapsamında, 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Samsun merkezli 19 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.
Operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel