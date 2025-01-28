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Samsun Limanı'ndaki kuru yük gemisinde yangın

Samsun Limanı'ndaki kuru yük gemisinde yangın
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Samsun Limanı'nda 'Firuze G' isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde çıkan yangın için itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangının jeneratör arızasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Samsun Limanı'nda bulunan kuru yük gemisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

Samsun Port Limanı'nda boş olan "Firuze G" isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri de yangın nedeniyle denizden geniş güvenlik önlemi aldı.

Liman Başkanlığına ait 2 yangın söndürme römorkörü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 50 personel, 15 itfaiye aracı ile yangına geminin dışından müdahale etti.

Gemiye dıştan müdahaleyi tamamlamayan ekipler, makina dairesine girerek yangını kontrol altına alma çalışmasına devam ediyor.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yaptığı açıklamada, yangının geminin makine dairesinde çıktığını belirterek, "Sanayi Rıhtım'a yanaşmış 'Firuze G' isimli Ro-Ro gemisinin makine dairesinde jeneratör arızasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edilmiştir. Geminin 33 personelinin tamamı sağlıklı şekilde karaya çıkmış, gerekli tüm tedbirler alınmıştır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
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