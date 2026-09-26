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Samsun Kavak'ta Kavak Kent Konseyi Başkanlığına Ebru Akman seçildi

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Samsun Kavak'ta Kavak Kent Konseyi Başkanlığına Ebru Akman seçildi
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Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen genel kurulda Ebru Akman, Kavak Kent Konseyi Başkanlığına seçildi. Akman, yeni dönemde ortak akıl ve iş birliğiyle Kavak'ın gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Samsun'un Kavak ilçesinde Ebru Akman, Kent Konseyi Başkanlığına seçildi.

Kavak Kent Konseyi 2. Dönem Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Başkanlığa seçilen Ebru Akman, konuşmasında, yeni dönemde ortak akıl, istişare ve iş birliği anlayışıyla Kavak'ın gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini belirterek, kent için proje ve fikir üreten tüm kesimlerin katkılarını önemsediklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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