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Samsun İlkadım'da çıkan yangında mahsur kalan kediye oksijen ve kalp masajı yapıldı

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Samsun İlkadım'da çıkan yangında mahsur kalan kediye oksijen ve kalp masajı yapıldı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir çiçekçide dün akşam çıkan yangında içeride mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan kediye oksijen müdahalesi ve kalp masajı yapıldı, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde bir çiçekçide çıkan yangında mahsur kalan kediye yapılan oksijen müdahalesi ve kalp masajı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Pazar Mahallesi 100'üncü Yıl Bulvarı'ndaki bir çiçekçide dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yükselen dumanı gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürdüğü sırada bir kedinin içerde mahsur kaldığını fark etti. Yangın itfaiye ekipler tarafından söndürülürken, kurtarılan kediye de oksijen müdahalesi ve kalp masajı yapıldıktan sonra tedaviye alındı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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