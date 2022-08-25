Samsun haberleri... Samsun'dan kısa kısa

Kavak İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, Kaymakam Faruk Atar'ı makamında ziyaret etti.

Yıldız, Atar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, görevinde başarılar diledi. Yıldız, sorumluluk bölgelerinde yürüttükleri çalışmalar ve genel asayiş durumu hakkında da bilgi verdi.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Atar da Yıldız'a teşekkür etti.

Ziyarette İlçe Jandarma Komando Bölük Komutanı Teğmen Sinan Çırakoğlu da bulundu.

Samsun Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından Kaymakam Atar'a ziyaret

Samsun Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürü Harun Demirer, Kavak Kaymakamı Faruk Atar'ı ziyaret etti.

Görevine yeni başlayan Atar'a hayırlı olsun dileğinde bulunan Demirer, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları hakkında bilgi verdi.

Atar da Demirer'e teşekkür ederek, en yakın zamanda kendilerine iadeiziyarette bulunacağını söyledi.