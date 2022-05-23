Samsun'dan kısa kısa - Haberler

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, yapımı devam eden Kavak Anadolu Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ile birlikte okul inşaatını gezen Kaymakam Saygılı, yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Çocukların en iyi okullarda eğitim görmeyi hak ettiklerini belirten Saygılı, "Ülkemizin geleceğinin teminatı olan çocuklarımızın kaliteli eğitim görmeleri ve eğitimde istenilen noktaya gelmesi ve ilçemizin eğitim açısından iyi bir ivme yakalaması için çaba harcıyoruz. Bu amaçla öğrencilerimizin bir an önce yeni okullarına kavuşabilmeleri için, çalışmaları yoğunlaştırarak 2023-2024 eğitim öğretim yılına hazır hale getirelim." dedi.

Yapımı devam eden Kavak Anadolu Lisesinin 24 derslikli olacağını dile getiren Saygılı, öğrencilerin mevcut 14 derslikli okulda eğitim gördüğünü ve yeni binanın hizmete girmesiyle birlikte mevcut 14 derslikli okulun özel eğitim okulu olarak kullanılacağını söyledi.

Kaymakam Sayglı'ya okul inşaatı incelemelerinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız ve Milli Eğitim Şube Müdürü Selim Kurtoğlu eşlik etti.

Havza'da 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali

Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında bu yıl 28'incisi düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali etkinleri kapsamında sergi ile öğrencilere yönelik zeka oyunları turnuvası düzenledi.

Havza Kevser Parkı önünde Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, Havza Milli Eğitim Müdürlüğü, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik zeka oyunları turnuvası gerçekleştirildi.

Havza 25 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada öğrenciler, mangala, Hedef 5, Koridor, Reverse, 9 taş ve Q bitz oyunlarında hünerlerini sergilediler.

Turnuva açılışına Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt katıldı.

Etkinlikler kapsamında Havza Kevser Parkı önünde, Havza OSB'de üretim yapan firmalar ile İlk Kıvılcım Kadın Üretim Kooperatifi, Halk Eğitim Merkezi, Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde üretilen ürün ve el sanatları işlerinin yer aldığı sergi açıldı.