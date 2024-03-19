Samsun'dan kısa kısa

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı nedeniyle Vezirköprü Şehitleri Hatıra Ormanı'nda fidan dikildi. Şehit polis memuru Orhan Mutlu'nun babası Memduh Mutlu duygulu anlar yaşadı. ASFED Havza İlçe Başkanlığı da iftar programı düzenledi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı nedeniyle Vezirköprü Şehitleri Hatıra Ormanı'nda fidan dikildi.

Fidanlıktaki programda, kısa süre önce Samsun'un Havza ilçesinde kazadan kaçan sürücünün aracıyla çarpması sonucu şehit düşen polis memuru Orhan Mutlu içinde fidan dikildi.

Şehit polis memuru Orhan Mutlu'nun babası Memduh Mutlu duygulu anlar yaşadı.

Fidan dikme etkinliğine, Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Mecit Koçak, şehit yakınları ve ilçe protokolü katıldı.

Programda, Vezirköprü İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya tarafından tüm şehitler için dua edildi.

ASFED Havza İlçe Başkanlığından iftar

Ankara Samsun Federasyonu (ASFED) Havza İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.

İlçede özel bir tesiste düzenlenen iftar yemeği öncesi Kur'an-ı Kerim okunarak dua etti.

İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan ASFED Havza İlçe Başkanı Aydın Kaya, iftara katılanlara teşekkür etti.

İftara, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile kurum müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Vezirköprü Çanakkale 18 Mart Samsun Etkinlik Güncel Haberler

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