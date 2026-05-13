Samsun'da Sel Felaketinde Can Kaybı Yok

Güncelleme:
Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen sel felaketine dair açıklama yapan Vali Orhan Tavlı, can kaybının olmadığını ve devletin zararların telafi edileceğini duyurdu.

VALİ TAVLI: CAN KAYBIMIZ YOK

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen sel felaketine ilişkin son gelişmeleri aktaran Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Tüm ekipler Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, DSİ, AFAD ve kolluk birimlerimiz çalışıyor. Allah'a şükür can kaybımız yok. Mal kaybını telafi ederiz inşallah. Geçmiş olsun" dedi.

'DEVLET ZARAR ZİYANI SARACAKTIR

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise "Devletin tüm kurumları burada. Sayın Valimizin kontrolündeki tüm birimler çalışıyor. Can kaybımız yok, dükkanlarda biraz hasarlar var. Araçlarda hasarlar ve zarar gören evlerimiz var. Allah nasip ederse zararlarını tespit edeceğiz. En kısa zamanda devlet zarar ziyanı saracaktır. Biz vatandaşımızın yanındayız. Büyük bir felaket, kısa sürede yağan bir yağışın kaynağında dere yatacağında taşması nedeniyle oluşmuş bir felaket. Elhamdülillah bir can kaybı yok. Gerisi de çözülür inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCengiz Keskin:

Şükür hiç ölüm yok. Ama çok yapılacak iş var. Yollar harap. Evler zarar gördü. İnsan malı önemli ama insan canı daha önemli tabii. Allah bu tür belalardan korusun halkımızı. Devlet desteği gerekiyor.

Haber YorumlarıSuat Kızıltepe:

Can kaybı olmaması çok önemli ama mal kaybı da büyük, devlet sorumluluğunu yerine getirirse dua ediz.

Haber YorumlarıEvren Şentürk:

Alhamdülillah kimse hayatını kaybetmemiş ?? Ama yine de böyle olaylar olmaması lazım ya... devlet acımasız doğa karşısında ne kadar hazırlıklı olabilir ki? ?? Umarım zararlar çabuk telafi edilir

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

