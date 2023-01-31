Samsun'daki ev yangınında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti Güncel Haberler SAMSUN'un Alaçam ilçesinde 4 katlı apartmanın 1'nci katında çıkan yangında 1 yaşındaki Ömer Halis Dursun, hayatını kaybetti. SAMSUN'un Alaçam ilçesinde 4 katlı apartmanın 1'nci katında çıkan yangında 1 yaşındaki Ömer Halis Dursun, hayatını kaybetti. İlçenin Fatih Mahallesi Hürriyet Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 1'nci katında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa süre tüm evi kaplarken, çöp atmak için dışarı çıkan anne Suta Dursun, dumanları görünce komşularıyla binaya girdi. Anne ve komşuları, evde kapının önüne gelen Mira Dursun'u (3) kurtarırken, içeride kalan Ömer Halis Dursun bebeğe ise ulaşmayı başaramadı. İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışması sırasında Ömer Halis bebeğin cansız bedenine ulaştı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Halis Dursun Alaçam Ömer Güncel Haberler

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