Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Doğaya Kanatlı Hayvan Salım Projesi kapsamında Samsun Gelemen Sülün Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen 1000 sülün, Siirt Botan Vadisi Milli Parkı'na bırakıldı.

Samsun'da yetiştirilen 1000 sülün, Siirt'te doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Doğaya Kanatlı Hayvan Salım Projesi kapsamında Samsun Gelemen Sülün Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen sülünler, Siirt'e getirildi.

Botan Vadisi Milli Parkı'na götürülen 1000 sülün doğaya salındı.