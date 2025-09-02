Samsun'da yeni adli yıl açılış töreni yapıldı

Samsun Adliyesinde 2025-2026 adli yılının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

İsa Fidan Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Programda konuşan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, adaletin toplumun, huzurunun ve barışının temel taşı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "aile yılı" olarak ilan ettiğini hatırlatan Kılıç, "Biz de Samsun Adliyesi olarak aile ili münasebetiyle Samsun Adliyesi'ni büyük bir aile olarak telakki edip ailenin güçlendirilmesi adına atılması gereken tüm adımları atmak niyetindeyiz. Bu konuyla ilgili biliyorsunuz İl Müftülüğümüzle bir protokol imzaladık. Çeşitli seminerler, sempozyumlar ve faaliyetler gerçekleştireceğiz. Adaletin köklü bir şekilde tesis edilmesi ancak sağlam aile yapılarının korunmasıyla mümkündür. Bizler hukuki düzenlemelerimizle ve uygulamalarımızla da bu bilinçle hareket ederek aile kurumunun güçlenmesine inşallah katkı sunacağız." dedi.

Samsun Barosu Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin ile Samsun Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu da selamlama konuşması yaptı.

Programa, Samsun Vali Yardımcısı Emin Çolak, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, diğer protokol üyeleri, hakim ve savcılar, adliye personeli ile davetliler katıldı.