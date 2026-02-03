Samsun'da asayiş
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 yaşındaki D.G. gözaltına alınarak 208 uyuşturucu hap ele geçirildi. Tekkeköy'de ise silah ticareti yaptığı iddiasıyla bir başka şüpheli yakalandı ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde bir ikamete operasyon düzenlendi.
Şüpheli D.G'nin (20) ikametinde yapılan aramada 208 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçede belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 114 fişek, ruhsatsız pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve tabancaya ait boş şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.