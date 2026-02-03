Haberler

Samsun'da asayiş

Samsun'da asayiş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 yaşındaki D.G. gözaltına alınarak 208 uyuşturucu hap ele geçirildi. Tekkeköy'de ise silah ticareti yaptığı iddiasıyla bir başka şüpheli yakalandı ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde bir ikamete operasyon düzenlendi.

Şüpheli D.G'nin (20) ikametinde yapılan aramada 208 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçede belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 114 fişek, ruhsatsız pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve tabancaya ait boş şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Türkiye'deki zirve öncesi Trump'tan İran'a bir tehdit daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komşusu baba ve oğlunu otomobille ezip yaralayan sanığa hapis istemi; o anlar kamerada

Baba ile oğlunun ecel terleri döktüğü anlar kamerada
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri 'patronluk' yapıyormuş

Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri ise geceleri...
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Komşusu baba ve oğlunu otomobille ezip yaralayan sanığa hapis istemi; o anlar kamerada

Baba ile oğlunun ecel terleri döktüğü anlar kamerada
Epstein'in dairesinde bir kadınla görüntülenen bakan, kadının kim olduğunu hatırlamadığını söyledi

Epstein'in dairesinde bir kadınla fotoğrafı çıktı hatırlamıyorum dedi
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza

Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza