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Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
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Samsun'un Tekkeköy ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve silah parçaları ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişinin üzerinde yapılan incelemelerde, farklı türde uyuşturucular ve silah parçaları bulundu.

Samsun'un Tekkeköy ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ile silah parçaları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üzerlerinde ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 5 tabanca gövdesi, 5 tabanca namlusu, 5 tabanca sürgüsü ile çeşitli tabanca parçaları, 2 şarjör, 9 fişek, 2 hassas terazi, 7 gram metamfetamin, 1 gram bonzai, 59 sentetik ecza hapı ve 4 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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