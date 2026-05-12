Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 3 Tutuklama

Güncelleme:
Samsun'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi. 11 kişiden 3'ü tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Mayıs'ta Tekkeköy ilçesinde uyuşturucu ticareti ile kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmada 11 kişinin uyuşturucu bulundurduğu tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda 208 ecstasy hap, 133 gram metamfetamin, 103 gram kokain, 20 gram bonzai, 5 gram skunk, 16 sentetik hap, sigaraya sarılı esrar, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 litre etil alkol, 2 ruhsatsız tabanca, 258 tabanca mermisi, 3 havalı tabanca ile 2 havalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. İstanbul'da gözaltına alınan 1 şüpheli de çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
