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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 24 bin 640 sentetik ecza hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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