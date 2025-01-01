Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 yaşındaki A.D. gözaltına alındı. Operasyonda evde 315,93 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi bulundu.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, A.D'nin (31) ikametinde arama yapıldı.
Evde 315,93 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel