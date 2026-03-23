Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 52 bin 206 sentetik ecza hapı ve 0,40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak