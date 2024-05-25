Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, Hasköy Mahallesi'nde bir araçta yaptıkları aramada 2 bin 244 sentetik ecza ile hassas terazi ele geçirdi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Hasköy Mahallesi'nde bir araçta yaptıkları aramada 2 bin 244 sentetik ecza ile hassas terazi ele geçirdi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.