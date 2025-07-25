Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik polisinin gerçekleştirdiği operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ve İlkadım ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu çerçevede belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 1856 sentetik ecza hapı, 6,15 gram sentetik uyuşturucu, 169 uyuşturucu hap, hassas terazi ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı

Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'nin planını Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin bir dille reddetti

ABD'nin planını Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin bir dille reddetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.