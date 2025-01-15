Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 265 Gram Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 21 yaşındaki C.A.'nın üzerinde ve ikametinde 265 gram sentetik ecza ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonuda 265 gram sentetik ecza ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde düzenledikleri operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheli C.A'nın (21) üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 265 gram sentetik ecza ele geçirildi.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel