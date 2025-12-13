Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Atakum ilçesinde İ.B'nin (22) üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 2 litre 425 mililitre likit sentetik uyuşturucu, 53 sentetik ecza hapı, 1,05 gram kokain ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli gözaltına alındı.