Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti yapan T.Ç'nin evinde yaptığı operasyonda 3 bin 360 sentetik ecza hapı ele geçirdi ve şüpheliyi gözaltına aldı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda İlkadım ilçesinde T.Ç'nin (27) ikametine operasyon düzenleyen ekipler, 3 bin 360 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.