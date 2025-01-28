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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti yapan T.Ç'nin evinde yaptığı operasyonda 3 bin 360 sentetik ecza hapı ele geçirdi ve şüpheliyi gözaltına aldı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda İlkadım ilçesinde T.Ç'nin (27) ikametine operasyon düzenleyen ekipler, 3 bin 360 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
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