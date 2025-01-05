Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz
Memleketindeki kongreye katılan Erdoğan partililere fena patladı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
Konu: Suriyeliler! Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim
"Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim"
Cemal Enginyurt: Siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaparım
Cemal Enginyurt hangi partiye katılacağını canlı yayında açıkladı

Samsun'da Tüfekli Saldırı ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'da Tüfekli Saldırı ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çarşamba ilçesinde bir işyerine tüfekle ateş açıldı. Olay yerine gelen polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Ayrıca Yakakent'te bir motosiklet sürücüsünün bıraktığı 100 gram sentetik uyuşturucu maddesi bulundu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir işyerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle ateş açıldı.

Çay Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Sokak'ta bir iş yerinin önüne araçla gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler iş yerine tüfekle ateş açarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerinden araçla kaçan kişi veya kişilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Yol kenarında uyuşturucu bulundu

Samsun'un Yakakent ilçesi Samsun-Sinop kara yolunda devriye görevindeki ekipler, bir motosiklet sürücüsünün bıraktığı değerlendirilen 100 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili çalışmalar sürerken, motosiklet sürücüsünün kimliğinin tespiti ve yakalanması için soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
img

Yeşil pasaport sahipleri dikkat! Artık AB'ye vizesiz girmek çok zor
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye yine Ferdi Tayfur'un şarkısıyla çıktı
img

Müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt'ta yasak aşk cinayeti
Olayların ilçesinde yasak aşk cinayeti
Meteoroloji uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi! Lapa lapa yağacak
Meteoroloji uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
Kesimhanelere kamera yerleştirme mecburiyeti geliyor
Bakanlık ülkeyi ayağa kaldıran skandalların ardından düğmeye bastı
Penaltı mı, değil mi? Yorumcular tek görüşte birleşti
Yorumcular tek görüşte birleşti
Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü
Küçük çocuk korkulukların arasından bir anda göle düştü

Son Dakika Haberleri

Teşkilat yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak Pazar Teşkilat yeni bölüm var mı? Tanju Özcan ne dedi? Tanju Özcan Suriyeliler hakkında ne söyledi? FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Hatayspor maçı HD, donmadan izleme linki BODRUMSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! Bodrumspor - Kayserispor maçı HD, şifresiz izleme linki ÜMRANİYESPOR- ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE! Ümraniyespor Erzurumspor hd, şifresiz, izleme linki ETIAS sistemi nedir? ETIAS yeşil pasaportu kapsıyor mu? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2025? Emekli maaşı zam oranı nasıl hesaplanacak? KASIMPAŞA-GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE! Kasımpaşa Gaziantep maçı canlı, hd izleme linki var mı? SURVIVOR KİM ELENDİ? 4 Ocak Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor yeni bölüm tanıtımı izle! 5 OCAK PAZAR TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1 BUGÜN MAÇ VAR MI? 5 Ocak bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.