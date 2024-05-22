Üye Girişi
Haberler

Samsun'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Yörükler Ortaokulu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na katılım yoğun oldu. Fuarda, öğrencilerin fen bilimleri, sosyal, kültürel, çevreye duyarlılık ve insan sağlığı alanındaki projeleri sergilendi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

Yörükler Ortaokulu'nda düzenlenen fuarın açılışına Kaymakam İbrahim Civelek, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serkan Kalınbacak katıldı.

Proje yürütücüsü beden eğitimi öğretmeni Engin Zengin, 6 danışman öğretmen rehberliğinde 60 öğrencinin yer aldığı projelerle ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Zengin, sergilenen 16 projenin 9'unun tasarım, 6'sının araştırma, birinin de inceleme alanında hazırlandığını belirtti.

Kaymakam Civelek, büyük özveriyle hazırlanan projelerde gösterdikleri gayretlerden dolayı öğrenciler, öğretmenler ve okul idarecilerine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Topaloğlu da fuarda bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden öğrenciler tarafından fen bilimleri, sosyal, kültürel, çevreye duyarlılık ve insan sağlığı alanındaki projelerin sergilendiğini anlatarak, emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Yörükler Ortaokulu Müdürü Sedat Yiğiter de katılımcılara teşekkür ederek, "Bilim fuarları öğrencilerin istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayan metotlardan biridir. Genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Projede emeği olan tüm paydaşlara teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

19 Mayıs Tübitak Samsun Eğitim Güncel Haberler

Rize İl Başkanı Ayar'ın istifası sonrası AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak

Rize İl Başkanı Ayar'ın istifası sonrası AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak

 Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

 Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen 'seferberlik' hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var

Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen "seferberlik" hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Sık sık idrara çıkma neyin habercisi? Günde 10 kere idrara çıkmak normal mi? Hababam Sınıfı ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı okulu nerede? Hababam Sınıfı oyuncuları kimler, konusu ne? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu, oyuncuları ve Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı özeti! 2026 UEFA Avrupa Ligi nerede oynanacak? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! Taş Kağıt Makas CANLI izle! KANAL D Taş Kağıt Makas 12. bölüm CANLI izleme linki! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 161. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Mehmed Ali Kağıtçı kimdir? Mehmed Ali Kağıtçı kaç yaşında, nereli? Mehmed Ali Kağıtçı hayatı ve biyografisi! Beşiktaş-Trabzonspor ZTK finali hakemi kim? Ziraat Türkiye Kupası final maçını kim yönetecek? Yaprak Dökümü'nde Cem neden öldü? Yaprak Dökümü'nde Cem karakterinin ölüm sebebi ne? 23 Mayıs Perşembe 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 23 Mayıs burç yorumları nedir?
Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay

Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title