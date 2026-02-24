Haberler

Samsun'da tıra çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Samsun'un Terme ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, tıra çarpan kamyonetin sürücüsü İbrahim Yar hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer yolcu hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde tıra çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

İbrahim Yar'ın (43) kullandığı 55 NY 220 plakalı kamyonet, Samsun-Ordu kara yolu Gündoğdu Mahallesi mevkisinde S.T. (61) idaresindeki 61 AAE 384 plakalı beton blok yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazada kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan ve yaralanan M.K. (40) ise sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek
